Бессмертный верит в «помаранчевую» коалицию, но имеет запасной вариант

Лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ не исключает, что может быть создана коалиция между «Нашей Украиной» и Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов относительно возможности такой коалиции, он сказал, что «в политике ничего невозможного нет по определению». Р.БЕССМЕРТНЫЙ добавил, что все будет зависеть от того, удастся ли сохранить «помаранчевую» коалицию, или она распадется. «Опустится ли занавес демократической коалиции, чтобы можно было поднять другой занавес, но нужно эту дорогу пройти», - сказал он.

Депутат подчеркнул, что де-юре демократическая коалиция еще существует. Он отметил, что пока переговоров с Партией регионов еще не было, а были лишь консультации перед созданием «помаранчевой» коалиции.

Кроме того, Р.БЕССМЕРТНЫЙ выразил уверенность, что у политической силы, которая будет пытаться получить властные полномочия вне коалиции, никаких шансов «на реализацию власти» нет, «поэтому не нужно играть в эти вещи».