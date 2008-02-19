Рудьковский хочет сводить своих “заказчиков” в СИЗО... хоть на экскурсию

Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский, которого сегодня решением суда освободили из Лукьяновского СИЗО №13, пообещал журналистам, что не будет убегать из Украины.

Вместе с тем Рудьковский хотел бы наглядно продемонстрировать “заказчикам” своего заключения, что СИЗО – это не 5-звездочная гостиница. Хотя бы в рамках экскурсии.

“Я не буду говорить много, тот кто был в исправительных заведениях он знает, тюрьма - это есть тюрьма, - сказал Рудьковский телеканалу СТБ. - Я думаю, что те заказчики, которые хотели представить, что там нахожусь в 5-звездной гостинице, им нужно один раз побывать там хоть на экскурсии”.

Вчера Рудьковского ожидали швейцарские нейрохирурги, чтобы сделать ему операцию. Не дождались, и оперативное вмешательство перенесли на неделю.

Теперь экс-министр в ожидании операции вместе с адвокатами будет разрабатывать стратегию защиты в суде. Он находится в VIP - апартаментах с отдельной комнатой охраны, но уже без конвоя.