НУ-НС посмотрит, как ПР будет выкручиваться из неудобного положения

“Председатель Верховной Рады Яценюк сделал смелый ход, объявив, что не будет заходить в сессионный зал пока не будет разблокирована трибуна, тем самым дал возможность оппозиции довести до абсурда свою позицию”, - сказал в интервью официальному сайту блока “Наша Украина – Народная Самооборона” народный депутат от НУ-НС Андрей Парубий, комментируя блокирование оппозицией работы парламента Украины.

“Партия регионов должна засвидетельствовать, выторговывают ли они определенные решения, или они действительно готовы идти до конца”, - заметил народный депутат.

“В ближайшее время трибуна Верховной Рады будет разблокирована, потому что Партия регионов является наиболее незаинтересованной в преждевременных парламентских выборах, поскольку ее рейтинг падает с каждым днем, - подчеркнул Парубий. - “Регионалы” это чувствуют и понимают, потому сегодня находятся в крайне неудобном положении с мыслью как выйти из блокирования”.