У Тимошенко не могут назвать цену на газ

Говорить о ценах на газ для украинских предприятий можно будет лишь после документального подтверждения цены его закупки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Сложно сегодня говорит о цене на газ для потребителей, так как к сожалению у нас нет ни одного документа - ни в Кабмине, ни в «Нафтогазе», - где была бы зафиксирована цена газа на 2008 год. К сожалению, это факт. Во всяком случае, мне не известно о наличии таких документов», - отметил А.ТУРЧИНОВ, подчеркнув, что лишь после того, как цена закупки газа будет зафиксирована документально, можно будет определять цену для потребителей и размер дотаций государства.

А.ТУРЧИНОВ считает, что цену на закупаемый газ необходимо определять с перспективой лет на пять, чтобы прогнозировать экономические процессы в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.ТУРЧИНОВ заявил, что в настоящее время нет подписанных между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом» соглашений по результатам переговоров президентов в Москве.

Напомним, в ходе переговоров 12 февраля между президентами Украины и России Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ была достигнута договоренность о том, что потребленный Украиной в ноябре-декабре 2007 года газ («РосУкрЭнерго» поставляло в Украину более дорогой, российский газ из-за сокращения экспорта газа из Центральной Азии) будет оплачен по цене 130 долл. за тыс. куб. м, а импортный газ, потребленный в январе-феврале 2008 года, – по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.