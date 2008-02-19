Олийнык объяснил свою отставку: я не работаю в частном кооперативе...

Глава Львовской областной государственной администрации Петр ОЛИЙНЫК заявляет, что подал в отставку из-за убеждения, что “новое время требует новых людей”, передает корреспондент УНИАН.

“Я свой выбор сделал сознательно, никто на меня не жал, потому что убежден, что новое время требует новых людей, и они должны более эффективно делать дела”, - заявил П.ОЛИЙНЫК сегодня журналистам, комментируя причины своего решения написать заявление об освобождении от должности головы Львовской ОГА.

"К сожалению, таким инструментом как отставка отечественные политики не пользуются. Я убежден, что это единственно правильный инструмент”, - отметил П.ОЛИЙНЫК.

При этом он отрицает, что возможной причиной отставки является конфликт между ним и главой Секретариата Президента Украины Виктором БАЛОГОЙ. "Я не работаю в частном кооперативе, чтобы из-за конфликта с высшим должностным лицом подавать в отставку. Никаких конфликтов нет, есть плановая работа, согласованности и несогласованности, а конфликтов нет", - отметил П.ОЛИЙНЫК.

Он также сообщил, что на данное время ему не предлагали в Секретариате Президента никакой другой должности.

Справка УНИАН. Указ о назначении П.ОЛИЙНЫКА председателем Львовской ОГА Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал 4 февраля 2005 года.