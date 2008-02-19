Украина и ЕС хотят возобновить урегулирование Приднестровского конфликта

Украина и Евросоюз считают целесообразным возобновить переговорный процесс относительно урегулирования Приднестровского конфликта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом шла речь сегодня во время встречи вице-премьер-министра по делам европейской и международной интеграции Григория НЕМЫРИ со Специальным представителем ЕС для Республики Молдова Калманом МИЖЕИ.

Стороны обсудили вопросы, связанные с процессом приднестровского урегулирования и сотрудничеством между Украиной и Европейским Союзом в пограничных вопросах, которые являются важными составляющими Плана действий ЕС-Украина.

Г. НЕМЫРЯ заверил, что позиция Украины в урегулировании Приднестровского конфликта остается неизменной – “мирное решение конфликта на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и предоставление особого статуса Приднестровью”.

В свою очередь К.МИЖЕИ заявил, что мирное урегулирование конфликта “является общим вызовом для Украины и ЕС”.

Стороны также выразились за возобновление соответствующего переговорного процесса в формате “5+2”.

Во время встречи вице-премьер-министр отметил, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает требования общего таможенного режима, определенного в марте 2006 года, и рассматривает его в контексте обеспечения эффективного контроля товаров и грузов, которые пересекают украинско-молдавскую границу.

“Мы высоко оцениваем деятельность Миссии Европейской комиссии по предоставлению помощи в вопросах пересечения границы Украине и Республике Молдова (EUBAM) и готовы к дальнейшему эффективному сотрудничеству с Комиссией”, – сказал Г.НЕМЫРЯ.