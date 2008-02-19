Из-за выхода 6 политиков из Нашей Украины коалиция не развалится?

Выход из партии некоторых членов «Народного Союза Наша Украина» не означает переформатирования коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины. Об этом заявил член политсовета Блока «Наша Украина – Народная Самооборона», председатель политсовета ГП «Пора» народный депутат Украины Владислав КАСЬКИВ, сообщила УНИАН пресс-секретарь "Поры" Марьяна ПОЧТАРЬ.

«Это внутренний вопрос партии и личный выбор ее членов», - заметил депутат. Однако, В.КАСЬКИВ спрогнозировал, что подобные процессы будут происходить и в других политических силах, в частности в БЮТ и Партии регионов. В конечном итоге, по словам В.КАСЬКИВА, в Украине будет создано три мощных политических игрока: либерально-патриотического, национал-консервативого и социал-популистского направления.

«Однако, невзирая на сложный период у наших коллег по блоку, Гражданская партия «Пора» остается твердым союзником НУНС», - отметил лидер партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, член Политического совета партии «Народный Союз Наша Украина», заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ, глава Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии, народный депутат Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ, заместитель председателя партии, народный депутат Игорь КРИЛЬ, член Президиума НСНУ, народный депутат Виктор ТОПОЛОВ, член Политсовета партии, народный депутат Оксана БИЛОЗИР и член Политсовета партии, народный депутат Василий ПЕТЕВКА объявили о своем выходе из «Народного Союза Наша Украина».

Бывшие члены НСНУ замечают, что некоторые члены «Нашей Украины» начали использовать партию для удовлетворения собственных амбиций.

Кроме того, авторы заявления отмечают, что руководство НСНУ нарушает устав партии, «из-за несостоятельности и нежелания использования коллективного опыта актива партии образовалась большая дистанция между партийными лидерами и рядовыми партийцами. Верхушка «Нашей Украины» уже не черпает энергию действия из своих местных ячеек. Происходят многочисленные нарушения Устава партии, заседания Политического совета партии не проводятся больше чем полгода. На сегодняшний день нет никаких оснований считать, что этот процесс будет преодолен», - отмечают подписанты заявления.

«И, по-видимому, главнее всего. Мы потеряли убежденность, что на ключевых позициях в руководстве партии сейчас находятся люди, отданные Президенту. Нам нечего делать в компании тех, кто сменил ориентацию. Оставляя ряды «Народного Союза Наша Украина», искренне желаем всем членам партии вернуться к своим ценностным и идейным истокам. Надеемся, что партия способна очиститься от ржавчины конъюнктурщины, двойных стандартов и неправды», - отмечают прежние члены НСНУ.