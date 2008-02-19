В ПР говорят, что коалиция в ВР хочет слушать только о скифских бабах

«Я постоянно слышу об этих проблемах, которые возникают в банке с оранжевыми пауками», - заявила нардеп Елена Лукаш в эфире Эра-FM

Депутат от ПР заметила, что заявления коалиции о том, что регионалы виноваты в блокировании парламента, по ее мнению, не отвечают действительности. “Да разберитесь между собой. Вас 227. Кто кому изменил, с кем переговоры. Вы, пожалуйста, между собой, нас в это не впутывайте”, - сказала Лукаш.

В придачу к этому этого депутат попросила внимательнее присмотреться к предлагаемой коалицией повестке дня ВР: “вы не читали повестку дня, которую нам предлагают. Это вопрос геноцида, Голодомора, воинов УПА. Это действительно то, что снижает цену на молоко, на хлеб, то, что даст гражданам благосостояние.

Кто из них говорит о повышении прожиточного минимума? Нет. Избави бог, сначала нужен закон о Кабинете Министров, где каждая секретарша Секретариата Президента будет указывать премьер-министру, что ему делать. Вы же почитайте повестку дня, которую нам коалиция предлагает. Так это же повестка дня абсолютно о скифских бабах...” – возмутилась Лукаш.