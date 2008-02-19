Блок Литвина выдвинул 8 условий разблокирования Верховной Рады

Парламентская фракция Блока Литвина предлагает первоочередно рассмотреть в Верховной Раде все пять проектов постановлений относительно отношений Украины и НАТО.

Об этом говорится в переданных УНИАН предложениях фракции Блока Литвина относительно разблокирования работы Верховной Рады, подписанных лидером фракции Владимиром ЛИТВИНОМ.

В.ЛИТВИН считает, что все политические силы должны признать недопустимость дальнейшей бездеятельности Верховной Рады и безотлагательно завершить формирование руководящего состава парламента.

Кроме того, лидер фракции предлагает воздерживаться от каких-либо попыток вносить изменения в Регламент ВР “под политический момент”. “Вопросы по этому поводу могут предлагаться на рассмотрение Верховной Раде лишь на основе консенсуса”, – считает он. При этом В.ЛИТВИН отмечает, что официальное и обязательное толкование регламентных норм является прерогативой исключительно Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР.

Фракция Блока Литвина также предлагает всем парламентским фракциям обеспечить абсолютное выполнение части третьей статьи 84 Конституции Украины, в которой подчеркивается, что народный депутат лично голосует на заседаниях парламента.

По мнению фракции, парламент должен первоочередно рассмотреть все пять зарегистрированных в ВР проектов постановлений по вопросам взаимоотношений Украины с НАТО с обязательной публичной фиксацией каждым народным депутатом своего персонального отношения к предложенным проектам (аналогично с процедурой голосования за назначение премьер-министра Украины в декабре в 2007 года).

Фракция также считает необходимым существенно увеличить количество пленарных заседаний, и утвердить повестку дня сессии на основе политического консенсуса, заслушать ежегодное Послание Президента Украины к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, рассмотреть проект Программы деятельности правительства.

Кроме того, фракция Блока Литвина предлагает заслушать отчет Кабинета министров и Счетной палаты о выполнении госбюджета-2007 и о нынешнем социально-экономическом положении страны, а также отчет Национального банка Украины о денежно-кредитной политике государства.

Среди других предложений фракции Блока Литвина – немедленный пересмотр законодательной базы по вопросам государственных закупок, установление для правительства рамочных условий для работы над проектом закона о внесении изменений в закон о госбюджете на 2008 год.

Фракция Блока Литвина также предлагает определить первоочередной задачей ВР реформирование системы заработной платы, как непременной предпосылки решения социальных проблем в стране.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предложил лидерам фракции подписать новую редакцию политического соглашения относительно разблокирования работы парламента.

Новая редакция политического соглашения предусматривает, что любые действия парламента, его органов и должностных лиц, депутатских фракций в Верховной Раде Украины будут осуществляться исключительно на основании, в границах и способом, определенными Конституцией и законами Украины, Регламентом Верховной Рады Украины. Предлагается, что при решении вопроса о членстве Украины в НАТО будут исходить из действующего на день подписания этого Соглашения законодательства. Согласно проекту соглашения, предлагается принять к сведению, что наличие подписи председателя Верховной Рады Украины в письме в адрес Генерального секретаря Организации Североатлантического договора не отображает консолидированную позицию по этому вопросу конституционного состава парламента. При этом предусматривается, что позицию парламента Украины на международной арене в вопросах обретения Украиной членства в НАТО будут представлять после ее предварительного обсуждения в Верховной Раде Украины.

Также проектом Соглашения предлагается начать пленарные заседания Верховной Рады Украины в соответствии с Календарным планом и предусмотреть работу ВР в пленарном режиме в период с 26 февраля до 7 марта 2008 года. Согласно проекту соглашения каждая из депутатских фракций в Верховной Раде Украины шестого созыва будет занимать исключительно конструктивную позицию в вопросах организации и деятельности парламента и вправе требовать всеми законными способами выполнения этого политического соглашения другими его участниками.