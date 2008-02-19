У Тимошенко с сожалением признали, что все зависит от Газпрома

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА 18 февраля в Ашхабаде обсудил с Президентом Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ вопрос формулы поставок газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Прорабатывается формула поставок газа, в том числе и с Туркменистаном. Но все договоренности, которые возможны, зависят от позиции «Газпрома», - отметил А.ТУРЧИНОВ, высказав сожаление, что у Украины нет границ с Узбекистаном, Туркменистаном и Казахстаном и газ нужно проводить транзитом через Россию, от чьей позиции многое зависит в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украина Юлия ТИМОШЕНКО заявляла о том, Украине необходимо заключать договоры на прямые поставки газа с Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Так, 4 февраля Ю.ТИМОШЕНКО и посол Туркменистана в Украине обсудили возможность диверсификации поставок газа в рамках проекта по строительству газопровода «Белый поток».