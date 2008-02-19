Турчинов: Тимошенко в Москве придется начать газовые переговоры с нуля

Премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москве придется начинать переговоры по газовым вопросам с самого начала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день договоренности, достигнутые президентами Украины и России в Москве 12 февраля, практически не реализуются, и в соглашениях, которые НАК «Нафтогаз Украины» получил от российской стороны по созданию СП, НАК представлен лишь номинально.

«Фактически, придется проводить переговоры с самого начала. Задача у премьер-министра очень сложная – провести переговоры с начальной стадии и вывести их на формулу: А - безопасную для экономики и энергетики Украины, Б – взаимовыгодную для Украины и наших партнеров. Это сложная задача, учитывая то давление, которое сегодня происходит - влияние теневых посредников (“РосУкрЭнерго” и “УкрГаз-Энерго» - УНИАН) на коррумпированных чиновников в Украине», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он также сообщил, что на сегодняшний день нет подписанных между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом» соглашений по результатам переговоров президентов в Москве.

А.ТУРЧИНОВ заявил, что с пониманием относится к тому, что россияне проводят политику своей страны, однако предложения в виде соглашения о развитии отношений в газовой сфере, которые получил НАК «Нафтогаз» от российской стороны, «фактически, свидетельствуют о том, что есть предложение не менять, я бы даже сказал, несколько усложнить ситуации на газовом рынке в Украине».

«Фактически, в этих предложениях вообще отсутствует НАК «Нафтогаз». Он тут исполняет чисто номинальную функцию. То есть, одно СП предлагается (создать), чтобы оно поставляло, то есть импортировало газ в Украину, второе СП – фактически распределяло газ в Украине. Причем НАК «Нафтогаз» только номинально представлено в этом СП, но ни в расчетах, ни в управлении этих процессов он фактически участия не принимает. И в таком варианте наши мощные предприятия НАК «Нафтогаз» буквально за несколько месяцев превращаются в пустопорожнего банкрота», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер также отметил, что в совместных предприятиях, созданных в формате 50 на 50, управлять и влиять на процесс практически не возможно.

А.ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Ю.ТИМОШЕНКО с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, сказал, что у нее температура, а программа ее визита в Москву в части встреч еще уточняется.

Напомним, визит Ю.ТИМОШЕНКО в Москву запланирован на 20-21 февраля.

Справка УНИАН. 14 февраля с.г. НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» начали переговоры по разработке базового проекта соглашения о поставках газа в Украину и погашении задолженности. С 15 февраля над совместным вариантом нового контракта работают две группы. Одна – из представителей НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» – рассматривает условия поставки природного газа в Украину с 1 января 2008 года. В состав второй группы вошли представители «Газпрома», «УкрГаз-Энерго», «РосУкрЭнерго» и НАК «Нафтогаз Украины», которые работают над созданием акта сверки баланса газа и движения средств, которые были использованы в 2006-2007 годах.

Результатом этого сотрудничества должна стать, согласно договоренностям президентов Украины и России от 12 февраля в Москве, прозрачная схема поставок газа в Украину.

Новое соглашение также должно определить порядок окончательного расчета Украины за поставленный ей газ в ноябре-декабре прошлого года по ценам 2007 года. В настоящее время эта задолженность составляет около 800 млн. грн.