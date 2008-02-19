Луценко временно отстранил от обязанностей начальника ГАИ

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО временно отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины Сергея КОЛОМИЙЦА до окончания служебного расследования по факту инцидента с участием председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отметили в ДСО, такое решение было принято Ю.ЛУЦЕНКО после вчерашнего межведомственного совещания, которое состоялось в МВД с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«По инициативе министра, начальник ДГАИ Украины отстранен от исполнения служебных обязанностей до завершения служебного расследования», - отметили в МВД, добавив при этом, что в ближайшее время МВД планирует провести внеочередную аттестацию сотрудников спецподразделения ГАИ МВД «Кобра» «с целью проверки профессиональной пригодности каждого работника».

Также в ДСО информировали, что заместитель начальника спецотряда «Кобра» Алексей КОЖА был освобождено от должности еще до вчерашнего совещания по результатам служебного расследования, которое началось 16 ноября.

Кроме того, по результатам дополнительной проверки также принято решение освободить от должности заместителя начальника ГАИ Украины Леонида МИКОЛАЕНКО, который отвечал за деятельность «Кобры» и начальника указанного спецподразделения ГАИ Дмитрия ЦИМАХОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 февраля, Президент обязал начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины С.КОЛОМИЙЦЯ, начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» и его заместителя написать заявления об освобождении от должностей.

Об этом он заявил на коллегии МВД Украины после того, как А.ЯЦЕНЮК рассказал об одном из случаев на дороге, свидетелем которого он стал лично.