Левочкин решил, что Европа услышала голос украинской оппозиции

Заявление государственного секретаря Франции по европейским делам Жана-Пьера ЖУЙЕ относительно поспешной заявки Украины на присоединение к ПДЧ в НАТО является синхронным к требованиям украинской оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, таким образом народный депутат, заместитель председателя фракции Сергей ЛЕВОЧКИН прокомментировал заявление Же.-П. ЖУЙЕ.

“Оценки Государственного секретаря Франции по европейским делам Жана-Пьера ЖУЙЕ относительно того, что Франция и другие европейские партнеры были удивлены той поспешностью, с которой формулировалась заявка Украины на получение Плана действий относительно членства в НАТО – еще одно подтверждение обоснованности требований украинской оппозиции, ее протестов против подковерного стиля в принятии украинскими руководителями важных решений”, - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

По его словам, заявление госсекретаря Франции дает оппозиции дополнительные аргументы в дискуссии на эту тему. “Же.-П. ЖУЙЕ подчеркивает, что надо понимать очевидную вещь – присоединение к ПДЧ превращает Украину в партнера Альянса в военном смысле – поскольку НАТО, прежде всего, является военным блоком. Это именно тот аргумент, которого не хочет слышать украинская власть, пытаясь убедить украинское общество в том, что присоединение к ПДЧ абсолютно ничего не означает, если говорить о процессе присоединения к Альянсу”, - объясняет депутат.

“И что основное – высокий европейский чиновник отмечает – должен быть консенсус внутри самой Украины, а по нашей информации, говорит Жан-Пьер ЖУЙЕ, это не является на сегодня фактом ни в общественном мнении, ни среди политических сил Украины. Собственно эти слова государственного секретаря Франции являются прямым подтверждением того, что Европа услышала голос украинской оппозиции”, - уверен С.ЛЕВОЧКИН.

По его мнению, то, что в своих оценках ситуации в Украине и ее евроинтеграционной перспективы госсекретарь Франции отмечает необходимость политической стабильности в нашем государстве, свидетельствует о синхронности виденья того, что украинская оппозиция попала в правильную тональность европейского политического мышления.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь Франции по европейским делам Жан-Пьер ЖУЙЕ в интервью Главреду заявил, что ряд европейских стран, в частности, Франция, не поддержат на апрельском саммите НАТО в Бухаресте заявку Украины на присоединение к Плану действий относительно членства в Альянсе.

“Так же, как и другие наши партнеры, в частности Германия, мы считаем, что это немного преждевременно: надо дать больше времени, чтобы Украина выполнила свою работу. Спешка не будет полезной”, - сказал Ж.Жуйе.

По его словам, “Франция, как и ряд европейских партнеров, была немного удивленная той спешкой, в которой формулировалась заявка на получение Плана действий относительно членства в НАТО”. По его мнению, “принять такое решение за три месяца до проведения Бухарестского саммита – а это уже вскоре – является чрезвычайно трудной задачей. Надо также понимать, что присоединение к этому процессу превращает Украину в партнера Альянса в военном смысле – поскольку НАТО, следует помнить, является, прежде всего, военным блоком”.

15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРУ. В документе они заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.