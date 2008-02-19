У Балоги напоминают Тимошенко, что за ней должок

Кабинет Министров не учел большинство предложений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по изменениям в госбюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ, говоря о представленных правительством материалах по изменению госбюджета.

«Большинство позиций, которые отмечал Президент, правительством не учтено или учтено частично», - отметил он.

В частности, по слова Р.ЖУКОВСКОГО, правительство не учло предложения о финансировании НАК «Нафтогаз Украины», которое по рекомендации СНБО должно составлять 5 млрд. грн.

Кроме того, правительство лишь частично учло предложения Президента об увеличении расходов на нужды национальной обороны на 11,5 млрд. грн., тогда как правительство предусмотрено 1,9 млрд. грн. для Вооруженных сил. «Те программы обеспечения боеспособности, а также задания, которые ставились перед вооруженными силами быстрого реагирования, не будут выполнены в 2008 году», – заявил Г.ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, не были учтены также предложения главы государства о дополнительных финансовых гарантиях Государственной службе автомобильных дорог в 3,5 млрд. грн., которые необходимы для работ в рамках подготовки к Евро-2012, предусмотрев лишь 1 млрд. грн. по спецфонду.

Правительство, отметил Г.ЖУКОВСКИЙ, не учло замечание Президента о достаточном финансировании мер по распространению украинских телерадиопрограмм по территории Украины, в частности в пограничных областях.