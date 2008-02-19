Черновецкий жалуется, что ему не дают получить дивиденды

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ пожаловался, что ему приходится «выбивать» у правительства необходимые субвенции для Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с генеральным директором коммунального предприятия «Киевпастранс» Николаем ЛАМБУЦКИМ.

«Киев уже сегодня мегаполис, и мне очень жаль, что нам немножко сложно работать с правительством, которое не понимает, что в Киеве живет не 2,7 млн. избирателей, а, по нашим данным, от 3 до 5 млн. человек. И нужно было бы провести перепись по этому поводу, потому что, конечно же, субвенции, которые нам выделяют, – их не достаточно для того, чтоб содержать такой крупный город в Украине», - сказал мэр столицы.

По его словам, лучшие условия жизни в Киеве являются стимулом для перемещения в столицу людей с других областей.

«Все эти люди создают проблемы для коммуникаций», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«К большому сожалению, в условиях политической нестабильности нам сложно сегодня выбивать деньги. Поскольку каждый борется за свою власть, и каждому нужны деньги больше для пиара, чем для решения конкретных вопросов, которые могут принести дивиденды кому-то другому», - сказал мэр Киева.