Начнется первое заседание Национального конституционного совета

Первое заседание Национального конституционного совета под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется завтра в 10.00.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО выступит на заседании с программным выступлением относительно виденья подготовки новой редакции Конституции Украины. Также на заседании планируются выступления председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра и лидеров парламентских политических сил.

В связи со значительным количеством участников заседания, на протокольную съемку в Зал государственных мероприятий приглашаются исключительно операторы центральных телеканалов (10 человек).

После завершения заседания Пресс-служба Президента Украины распространит видео заседания всем заинтересованным телеканалам.

Представители СМИ приглашаются в пресс-центр Секретариата Президента Украины, где будут транслироваться вступительное слово главы государства и выступления других участников заседания.

После завершения мероприятия, ориентировочно в 12.00, состоится брифинг по итогам заседания.

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