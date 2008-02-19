У Ющенко утверждают, что Тимошенко продолжает курс Януковича

В Секретариате Президента критикуют антиинфляционные меры, разработанные правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ сообщил, что в этих антиинфляционных мерах имеется ряд «несогласований внутренней философии». В частности, по его словам, правительство для борьбы с инфляцией намерено применять административные меры и ожидает более жесткой монетарной политики НБУ.

«На наш взгляд, административные меры не являются выходом и, фактически, являются продолжением политики правительства Виктора ЯНУКОВИЧА. Вы помните, что мы критиковали его за принятие постановления о введении декларирования продавцом (цен на продукцию – УНИАН)… Сейчас эти тенденции развиваются», - подчеркнул Р.ЖУКОВСКИЙ.

Он также отметил, что более жесткая монетарная политика может привести к срыву экономического роста в результате ограничения доступа к финансам украинских предприятий.

Вместе с тем Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что Секретариат Президента удовлетворен изменениями макропоказателей на следующий год, утвержденными правительством.

Он подчеркнул, что правительство прислушалось к мнению Президента и увеличило номинальный ВВП до 921 млрд. грн. – повысив на 19 млрд. доходную часть бюджета.

В то же время прогноз инфляции остался на прежнем уровне – 9,6% и обеспечение этой цифры потребует активных и эффективных антиинфляционных мер, констатировал представитель Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Кабмин на следующем своем заседании намерен утвердить перечень антиинфляционных мер.

Он также сообщил, что принято решение утверждать антиинфляционные меры не постановлением правительства, а совместным решением Министерства финансов, Министерства экономики и Нацбанка. «Понятно, что без Нацбанка использовать монетарный инструмент для влияния на инфляцию практически невозможно», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Напомним, Президент Украины выражал обеспокоенность высокими темпами инфляции в январе. По словам главы государства, инфляция, зафиксированная в Украине в январе в размере 2,9%, является самой большой за последние 7 лет и, по данным Нацбанка, годовой рост инфляции может составить 19,4%.

Вместе с тем премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что инфляция в январе является результатом 17% инфляционного роста по итогам 2007 года.

«Мы каждый месяц будем сокращать инфляцию и будем иметь к концу 2008 года однозначную инфляцию – до 10%. И это будет вдвое меньше, чем в 2007 году», - сказала она.

Справка УНИАН. Бюджет-2008 рассчитан с учетом таких макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн.; рост ВВП – 6,8%; инфляция – 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

13 февраля Кабинет Министров увеличил прогнозный показатель ВВП на 2008 год до 921 млрд. грн., сохранив прогноз роста инфляции в 9,6%.