В БЮТ предлагают России «Карпатский поток» 50 на 50

Народный депутат Украины (БЮТ), советник премьер-министра по энергетическим вопросам Александр ГУДЫМА предлагает России создать совместное предприятие «Карпатский поток» для строительства газопровода "Богородчаны-Ужгород", что будет способствовать увеличению мощности украинской ГТС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе «круглого стола» в виде видеомоста "Киев-Москва" сегодня в Киеве.

В частности, А.ГУДЫМА предлагает создать новое СП "Карпатский поток" вместо "Международного консорциума по управлению и развитию ГТС Украины", который, по его мнению, противоречит действующему законодательству и фактически подчиняет украинскую ГТС России.

"Необходимо создать совместное предприятие 50 на 50. Призываю вас этот шаг сделать", - сказал он, обращаясь к российской аудитории.

При этом он добавил, что "уже сделаны все отводы земель, нужны только конкретные действия".

Справка УНИАН. Проектная мощность газопровода «Богородчаны-Ужгород» длиной 234 км составляет 19 млрд. кубометров газа в год. Стоимость проекта - около 560 млн. долларов.

Введение газопровода в эксплуатацию позволит расширить пропускную способность ГТС Украины в направлении Центральной и Западной Европы и будет способствовать загрузке магистральных газопроводов «Торжок-Долина» и «Иванцевичи-Долина», которые сегодня почти не задействованы.

Газопровод «Богородчаны-Ужгород» планировался в рамках ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Для строительства газопровода еще в 2004 году была отведена земля, подписаны все документы.

ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» создано во исполнение заявления президентов Украины и России о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли от 7 октября 2002 года.

Учредительные документы о создании Международного консорциума при участии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.

Уставный капитал общества составляет 186,55 млн. грн.