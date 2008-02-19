Яценюку предложили программу минимум - отставку

Отставка Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады Украины могла бы стать одной из составляющих компромисса основных политических игроков в парламенте.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его словам, “программа минимум могла бы заключаться в том, что А.ЯЦЕНЮК как человек, который фактически не справился со своими обязанностями спикера, подает в отставку”. Политолог отметил, что “наиболее естественная ситуация, когда после этого основные политические игроки договариваются о компромиссе, что является возможным”.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что нельзя серьезно воспринимать политическое соглашение, предложенное политическим силам А.ЯЦЕНЮКОМ. По его словам, в нем предлагается подтвердить, в частности, что А.ЯЦЕНЮК, по сути, “пошел на нарушение, подписав самостоятельно “письмо трех” относительно НАТО, а еще более странно - признать действующим документы, которые и так являются действующими сегодня”.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что на сегодня в парламенте не возможно переформатирование большинства, поскольку коалиция БЮТ и Партии регионов невозможна, а коалиция регионалов с НУ-НС не наберет необходимого количества народных депутатов Украины, поскольку минимум 50 депутатов из НУ-НС не пойдут в такую коалицию. По его словам, поэтому едва или можно назвать взвешенной позиции некоторых политиков, что причиной парламентского кризиса является переформатирование коалиции.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии считает, что сегодняшний кризис в парламенте наиболее выгоден Секретариату Президента, поскольку там осознают невозможность поддержки основных президентских законопроектов коалицией. “Президенту Украины выгодно блокирование ВР, поскольку, когда дойдет до голосования, в частности по законопроекту “О Кабинете министров Украины”, то выяснится, что данный закон набирает около 100 голосов, что будет означать, что “король голый”- отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ. По его словам, и В.ЮЩЕНКО, и Секретариат Президента пытаются “этот момент проигрыша отодвинуть как можно дальше” и поэтому заинтересованы в блокировании работы парламента.