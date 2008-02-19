Львовский губернатор подал в отставку из-за Балоги?

Сегодня, 19 февраля, председатель Львовской областной государственной администрации Петр ОЛИЙНЫК написал на имя Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО заявление об освобождении по собственному желанию.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

В пресс-службе отказались комментировать причины, по каким П.ОЛИЙНЫК подал в отставку.

В комментарии СМИ депутат Львовского областного совета Александр СТАРОВОЙТ отметил, что "причиной отставки губернатора Львовской области Петра ОЛИЙНЫКА стало разногласие его позиций относительно развития региона с главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ".

По словам А.СТАРОВОЙТА, наиболее реальным кандидатом на должность председателя Львовской ОГА является первый заместитель П.ОЛИЙНЫКА Валерий ПЯТАК, который сейчас станет исполняющим обязанностей председателя ЛОГА.

Справка УНИАН. Указ о назначении П.ОЛИЙНЫКА председателем Львовской ОГА Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал 4 февраля 2005 года.