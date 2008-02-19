Табачник вопрошает, почему за палец милиционера увольняют, а за кулак - нет

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Дмитрий Табачник озвучил свой комментарий относительно «определенных особенностей» поведения украинских правоохранителей:

"Безнаказанность и неуважение к гражданам, к сожалению, становится характерным признаком работы правоохранителей. Оно и не удивительно, ведь министр внутренних дел позволяет себе распускать руки в доме Секретариата Президента на заседании СНБО. Стражи порядка машиной давят ногу народному депутату Украины. А на прошлой неделе все те же стражи порядка в Закарпатье едва ли не штурмом берут мэрию города Ужгород", цитирует депутата пресс-служба Партии регионов.

"Сегодня директор департамента ГАИ генерал Сергей Коломиец публично в газете „Сегодня” признает, что инспекторы ГАИ не имеют права изымать удостоверения у водителей, потому что это их собственность. Запоздалое признание, ведь уже у свыше 20 тысяч людей вопреки законодательству были изъяты водительские удостоверения, что вынудило их десятки тысяч часов ожидать в судебных очередях в ходатайствах относительно возвращения своих прав", - отмечает Табачник.

Регионал выразил возмущение словами Виктора Ющенко: "Когда Президент Украины с ненавистью говорит о том, что нужно останавливать автомобили с донецкими номерами, – это уже просто смущает. Следующим, наверно, будет призыв к налоговикам об особых методах работы с донецкими или луганскими предпринимателями. Можно еще призвать пограничников быть особенно бдительными при пересечении границы харьковчан или запорожцев".

Регионал озвучил вопрос: "почему человек, который показал на дороге палец, потерял работу, должность и пенсию, а человек, который кулаком бил по лицу мэра столицы европейского государства, продолжает спокойно руководить сотнями тысяч людей? Очевидно, лозунг „Закон один для всех” остается просто предвыборным пиар-ходом – давно забытым и применяемым лишь для тех, кто не нравится властям", - резюмирует Табачник.