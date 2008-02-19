Ющенко отправил Дубину и Таруту к президенту Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ принял 18 февраля председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ и председателя совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Сергея ТАРУТУ.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH), О.ДУБИНА и С.ТАРУТА прибыли в Туркменистан по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В ходе встречи С.ТАРУТА доложил главе Туркменистана о положении дел на строительстве совместного железнодорожного и автомобильного моста через р. Амударья, которое осуществляют украинские партнеры, а также высказал ряд конкретных предложений по наращиванию темпов продвижения этого проекта с тем, чтобы завершить его строго в установленные сроки.

В частности, он высказался за создание совместной комиссии по полной инвентаризации объекта, работы на котором, как известно, были возобновлены в результате оперативных мер, предпринятых по итогам рабочей поездки Президента Туркменистана в Лебапский велаят.

Председатель совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» также проинформировал Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА о тех шагах, которые планируется предпринять по продвижению другого крупного проекта, в котором задействованы украинские компании, – инженерно-коммуникационного тоннеля в Ашхабаде, в том числе по закупке специального оборудования. В данной связи С.ТАРУТА сообщил о намерении привлечь к реализации этих проектов российских партнеров.

Поддержав в целом прозвучавшие предложения, глава государства подчеркнул важность двух этих объектов, сделав особый акцент на значении железнодорожно-автомобильного моста через Амударью в контексте социально-экономического развития региона и всей страны. Отметив, что Туркменистан и Украину связывают давние отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, Президент Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ выразил надежду, что эти отношения будут успешно развиваться и впредь, обретя новую динамику и новое качество, на благо двух стран и народов.

Руководители крупнейших украинских компаний заверили, что осознают всю ответственность взятых на себя партнерских обязательств и со своей стороны приложат все усилия, чтобы вывести туркмено-украинское сотрудничество на качественно новый этап.

О.ДУБИНА и С.ТАРУТА также поздравили Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА с первой годовщиной избрания на пост Президента Туркменистана и Днем Государственного флага.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля С.ТАРУТА уже обсуждал с Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ участие ИСД в проекте по строительству железнодорожного моста через реку Амударья в Туркменистане, который реализует Украинская государственная корпорация по транспортному строительству “Укртрансбуд”.

Как сообщил глава украинской корпорации, планируется создать специальную рабочую группу, а также принять целый комплекс мер по материально-техническому обеспечению строительства моста и наращиванию темпов работ.

Напомним, в начале января во время рабочей поездки в Лебап Президент Туркменистана адресовал украинским компаниям серьезные претензии в связи с допущенным отставанием хода работ на строительстве совмещенного железнодорожного и автомобильного моста через Амударью и тоннеля в туркменской столице.

В настоящее время работы на строительстве моста возобновлены.