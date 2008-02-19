Яценюк предлагает 4 варианта для выхода из ситуации

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предложил лидерам фракции подписать новую редакцию политического соглашения относительно разблокирования работы парламента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР по итогам совещания лидеров депутатских фракций, которое состоялось сегодня по просьбе фракции Партии регионов.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в целом предлагается четыре варианта для выхода из сложившейся ситуации. Первым вариантом, по его словам, является голосование всех проектов постановлений относительно проведения референдума о вступлении Украины в НАТО.

Второй вариант, считает председатель ВР, голосование за компромиссное постановление относительно НАТО, предложенное спикером, и «которое целиком и полностью отвечает Универсалу национального единства, подписанного руководителем оппозиционной фракции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ».

Третий вариант, отметил А.ЯЦЕНЮК, заключается в голосовании постановления относительно рассмотрения вопроса о проведении референдума о присоединении Украины к НАТО после проведения Бухарестского саммита и перед принятием Кабинетом министров Украины решения относительно присоединения Украины к ПДЧ (при условии принятия решения на соответствующем саммите Украина-НАТО в Бухаресте).

Четвертым и «единственным конструктивным выходом» председатель Верховной Рады назвал подписание политического соглашения, которое предложено в новой редакции с учетом предложений оппозиции.

В частности, новая редакция политического соглашения предусматривает, что любые действия парламента, его органов и должностных лиц, депутатских фракций в Верховной Раде Украины будут осуществляться исключительно на основании, в рамках и в способ, определенные Конституцией и законами Украины, Регламентом Верховной Рады Украины. Предлагается, что при решении вопроса о членстве Украины в НАТО будут исходить из действующего на день подписания этого Соглашения законодательства, в частности, закона Украины о принципах национальной безопасности Украины и постановлений Верховной Рады Украины № 223-4 от 21 ноября 2002 года и № 158-V от 19 сентября 2006 года. Согласно проекту соглашения, предлагается принять к сведению, что наличие подписи председателя Верховной Рады Украины в письме в адрес Генерального секретаря Организации Североатлантического договора не отражает консолидированной позиции по данному вопросу конституционного состава парламента. При этом предусматривается, что позицию парламента Украины на международной арене в вопросах обретения Украиной членства в НАТО будут представлять после ее предварительного обсуждения в Верховной Раде Украины.

Проектом соглашения также предусматривается, что менять способ голосования в Верховной Раде по вопросам о назначении на должности, согласно части третьей статьи 84 Конституции Украины, можно только при наличии взаимного согласия; безотлагательно законодательно урегулировать правовой статус парламентской оппозиции; привести закон Украины о Счетной палате в соответствие с Конституцией Украины; в первоочередном порядке рассмотреть вопросы, связанные с завершением вступления Украины в ВТО, что является результатом усилий политических сил, представленных в парламенте Украины; законодательно обеспечить надлежащую организацию и проведение финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине.

Также проектом Соглашения предлагается начать пленарные заседания Верховной Рады Украины в соответствии с Календарным планом и предусмотреть работу ВР в пленарном режиме в период с 26 февраля до 7 марта 2008 года. Согласно проекту соглашения каждая из депутатских фракций в Верховной Раде Украины шестого созыва будет занимать исключительно конструктивную позицию в вопросах организации и деятельности парламента и вправе требовать всеми законными способами выполнения данного политического соглашения другими ее участниками.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, представители оппозиции предложили включить в повестку дня работы парламента рассмотрение закона о Счетной палате и нормировать деятельность оппозиции через принятие соответствующих изменений в Регламент Верховной Рады Украины.

«Фракции большинства выразили желание работать в таком русле. Текст нового политического соглашения с учетом предложений фракции Партии регионов передан руководителям фракций», - сказал А.ЯЦЕНЮК. При этом спикер отметил, что все компромиссы предложены, и он ожидает решения и действия, а не бесплодных переговоров.

Кроме того, председатель ВР отметил, что работа парламента должна происходить исключительно в способ, определенный Конституцией Украины и Регламентом парламента. «Избирательных заседаний по желанию той или другой фракции не будет, и заседания начнутся только конституционным способом, без блокирования, по соответствующему Регламенту, по расписанию и согласно повестке дня, которая будет утверждена народными депутатами Украины», - подчеркнул он.