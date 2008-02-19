Солана едет в Косово

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС Хавьер СОЛАНА сегодня осуществит визит в Косово.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Х.СОЛАНЫ.

Во время визита Х.СОЛАНА планирует встретиться с Президентом Косово Фатмиром СЕЙДУ и премьер-министром Хашимом ТАЧИ.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2008 года парламент Косово единогласно ратифицировал Декларацию о независимости края.

Белград признал акт о провозглашении краем независимости недействительным и призвал международное содружество "аннулировать его как противоречащий международному праву". ЕС и Совет безопасности ООН пока не смогли найти единого решения относительно Косово.