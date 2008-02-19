Ющенко не пощадит руководство ГАИ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости изменений в руководстве ГАИ Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня в Днепропетровске, отвечая на вопрос журналистов.

“Если иметь управляемую законом и правилами ГАИ, необходимо менять ее руководителей, в том числе подразделения “Кобра”. Я убежден, что здесь не должно быть компромиссов”, - подчеркнул Президент Украины.

По его словам, система ГАИ должна обновиться, сюда должны прийти люди, которые понимают свой особый статус – “люди с оружием, организованные и честные”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 февраля, Президент Украины обязал начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины Сергея КОЛОМИЙЦА, начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» и его заместителя написать заявления об освобождении от должностей.

Об этом он заявил на коллегии МВД Украины после того, как председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК рассказал об одном из случаев на дороге, свидетелем которого он стал лично.

Вместе с тем министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО попросил Президента не спешить с увольнением начальника департамента ГАИ МВД Украины С.КОЛОМИЙЦА, поскольку последний приложил максимум усилий для улучшения безопасности на дорогах Украины.