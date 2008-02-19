Семенюк-Самсоненко просит генпрокурора заняться Турчиновым

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО направила 18 февраля генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКУ письмо с просьбой провести проверку действий первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА в плане препятствованию ее участию в заседании Кабинета Министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

Как отметили в пресс-службе, руководитель Фонда просит генерального прокурора по результатам проверки принять законное решение согласно ст.98 УПК Украины и сообщить ей об этом в порядке, установленном законодательством.

В письме, в частности, говорится, что “предание огласке первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ заявления о недопущении председателя ФГИУ на заседание Кабинета Министров Украины являются попыткой совершить противоправное политическое и моральное давление на высокопоставленное должностное лицо с целью препятствия выполнению ее служебных полномочий”.

По мнению В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, своими действиями А.ТУРЧИНОВ лишает ее как председателя Фонда возможности исполнять служебные обязанности, “решать вопросы, возникающие в отношениях с Кабинетом Министров Украины, отчитаться о ходе приватизации и балансе доходов и расходов Фонда, осуществлять контроль выполнения решений КМУ».

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин временно отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил и.о. главы Фонда Андрея ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

Между тем, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 7 февраля остановил действие этих распоряжений правительства.

В то же время 13 февраля А.ТУРЧИНОВ заявил, что В.СЕМЕНЮК не будут приглашать на заседания правительства до рассмотрения ее вопроса на заседании парламента.