Партия регионов и Янукович разошлись во взглядах

Фракция Партии регионов снова поднимет вопрос об отставке Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по окончании очередных консультаций заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, вопрос об отставке А.ЯЦЕНЮКА уже раньше поднимался. Однако, после проведения активных переговоров о нем забыли.

В то же время, по его словам, «это вопрос сегодня опять возник на заседании фракции Партии регионов».

В.ЯНУКОВИЧ связывает это с тем, что А.ЯЦЕНЮК как председатель ВР не выполняет требования оппозиции и нормы регламента.

Отвечая на вопрос, как В.ЯНУКОВИЧ лично относится к возможной отставке А.ЯЦЕНЮКА, лидер ПР сказал: «негативно».

Он объяснил это тем, что А.ЯЦЕНЮК в должности спикера еще не исчерпал своих возможностей.

«Надо ему дать возможность поработать и набраться опыта», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что сегодня во время консультаций снова не было найдено никакого решения относительно возобновления работы ВР.

В то же время, по его мнению, вопрос разблокирования работы ВР должен быть решен исключительно в стенах парламента и его не следует выносить на обсуждение с Секретариатом Президента.