Тимошенко поедет в Москву и с температурой?

Премьер-министр Юлия Тимошенко до сих пор болеет, но свой визит в Россию отменять не намерена.

Об этом «Обкому» сообщила представитель пресс-службы БЮТ Наталья Лысова.

Юлия Тимошенко с прошлой пятницы находится на больничном с ангиной. Однако к визиту в Москву, который должен состояться через 2 дня, 21 февраля, премьер-министр готовится, заверили в пресс-службе.