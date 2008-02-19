Тимошенко поедет в Москву и с температурой?
12:53, 19 февраля 2008Политика
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Премьер находится на больничном
Премьер-министр Юлия Тимошенко до сих пор болеет, но свой визит в Россию отменять не намерена.
Об этом «Обкому» сообщила представитель пресс-службы БЮТ Наталья Лысова.
Юлия Тимошенко с прошлой пятницы находится на больничном с ангиной. Однако к визиту в Москву, который должен состояться через 2 дня, 21 февраля, премьер-министр готовится, заверили в пресс-службе.
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