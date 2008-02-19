Докаленко написал заявление по собственному желанию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Виталия ДОКАЛЕНКО от должности председателя Национальной телекомпании Украины по его собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

«Насколько мне известно, господин ДОКАЛЕНКО подал соответствующее заявление по собственному желанию, после чего Президент удовлетворил его просьбу», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 18 февраля подписал указ об освобождении В.ДОКАЛЕНКО от должности президента Национальной телекомпании Украины.

Причина освобождения В.ДОКАЛЕНКО в указе не называлась.

В.ДОКАЛЕНКО занимал должность президента НТКУ с октября 2005 года.