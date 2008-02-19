Рудьковский вышел на свободу

Бывшего министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО по решению Апелляционного суда г. Киева освободили из-под стражи следственного изолятора №13.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-министра Виктория БУТЕНКО.

По ее словам, Н.РУДЬКОВСКИЙ оставил помещение СИЗО в 11.40 и сейчас в сопровождении адвокатов следует в клинику «Борис» для продолжения лечения.

На вопрос, как долго он будет находиться в клинике, В.БУТЕНКО ответила, «все зависит от того, что скажут врачи. Ему надо в клинику, он не может ходить. Куда же он пойдет?».

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры столицы по материалам Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

11 февраля Печерский районный суд Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО. Таким образом, судья удовлетворил представление прокуратуры города Киева, которая просила изменить меру пресечения Н.РУДЬКОВСКОМУ из подписки о невыезде на арест.

По решению суда экс-министр транспорта содержался в Киевском СИЗО №13.

18 февраля Апелляционный суд г. Киева принял решение отменить постановление Печерского райсуда столицы об избрании меры пресечения Н.РУДЬКОВСКОМУ и принял решение освободить его из-под стражи на подписку о невыезде.