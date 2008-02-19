В Конституционном совете две трети людей, душой и телом преданных Президенту?

Народный депутат, член фракции Блока Литвина Михаил СИРОТА считает, что Национальный конституционный совет будет отстаивать позиции Президента Украины.

Такое мнение он выразил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Учитывая то, что в состав конституционного совета вошли две трети людей, душой и телом преданных Президенту, то, понятно, что этот конституционный совет будет отстаивать, в первую очередь, те позиции, которые близки Президенту», - сказал М.СИРОТА.

По его мнению, Национальный конституционный совет, в первую очередь, будет выполнять функции совещательного органа.

По словам депутата, члены конституционного совета должны предложить изменения и дополнения к Конституции, которые бы завершили конституционную реформу.

«Если конституционный совет будет ставить целью разработку нового проекта Конституции, то это будет и неправильно, и неконституционно», - сказал он.

М.СИРОТА отметил, что невозможно принять новую Конституцию, не отменив ее старую редакцию. «А механизма отмены действующей Конституции не существует», - сказал он.

Депутат также отметил, что отменить действующую редакцию Конституции на референдуме невозможно, как об этом сегодня говорят некоторые политики. Он объяснил это тем, что на сегодня нет четкого закона о референдуме.

Народный депутат также выразил уверенность, что конституционный совет разработает предложения для завершения конституционной реформы.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом образовал Национальный конституционный совет.

Согласно документу, на Национальный конституционный совет возложена подготовка концепции системного обновления конституционной регуляции общественных отношений в Украине и проекта новой редакции Конституции Украины.

Национальный конституционный совет возглавляет Президент Украины.

18 февраля 2008 года В.ЮЩЕНКО своим указом утвердил персональный состав НКС в количестве 97 человек.