Кому выгодны новые досрочные выборы?

Украинские парламентарии до сих пор не смогли договориться относительно разблокирования работы Верховной Рады. Нынешняя недееспособность парламента выгодна всем, поскольку позволяет депутатам, правительственным чиновникам и президентской стороне избегать ответственности и контроля со стороны законодательной ветви власти, сказал в интервью «Немецкой волне» политолог Виктор Небоженко. Он назвал нынешнее состояние парламента опасным прецедентом и способом обмана общества власть имущими. Выход из парламентского кризиса, по мнению политолога Вадима Карасёва, возможен или путём переформатирования правящей коалиции и исполнительной власти, или через механизм внеочередных выборов. Эксперт отметил, что наиболее невыгодны такие выборы БЮТ, поскольку для сохранения Юлии Тимошенко на должности премьера этот блок должен был бы набрать на выборах подавляющее большинство голосов и иметь решающее слово в формировании власти. Вместо этого, несмотря на финансовую и политическую истощённость, внеочередные выборы выгодны Партии регионов, потому что, как считает Карасёв, это открывает партии Януковича новые возможности войти в состав правящей коалиции.