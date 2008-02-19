Фидель Кастро ушел в отставку

Фидель КАСТРО отказался от управления страной.

Как передает Reuters, в обращении к народу Кубы, опубликованном в газете Granma, Ф.КАСТРО рассказал, что отказывается от поста главы Государственного совета. Ф.КАСТРО заявил, что «не стремится и не согласится» на новый срок руководства страной.

Ф.КАСТРО был у власти на Кубе в течение 49 лет. Полтора года назад, в июле 2006 года, в связи с тяжелой болезнью и операцией на кишечнике Ф.КАСТРО временно уступил руководство страной своему брату Раулю.