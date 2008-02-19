”Нафтогаз” отказывается погасить долг до 1 апреля и вычеркивает Ющенко и Путина

Вчера "Нафтогаз" направил "Газпрому" свой вариант соглашения о поставках газа. Как стало известно газете "Коммерсант-Украина",в нем украинская сторона отказалась погасить до 1 апреля долг перед "Газпромом" и закупать газ по предоплате. В обмен "Нафтогаз" предложил российской монополии доступ к своим подземным хранилищам и сообщил о намерении повысить стоимость газа для потребителей накануне создания СП с "Газпромом". Российская сторона подписывать документ в новой редакции не намерена.

Проект соглашения о развитии отношений в газовой сфере (копией располагает Ъ), который "Нафтогаз" направил вчера "Газпрому", принципиально отличается от редакции, предложенной российской стороной. Украина настаивает на цене газа для себя в этом году на уровне $179,5 за тыс. кубометров, тогда как "Газпром" заявлял, что стоимость части поставок составит $314,7 за тысячу кубометров. В новой редакции документа отсутствует обязательство "Нафтогаза" погасить до 1 апреля долг перед российской стороной и возможность "Газпрома" в противном случае прекратить поставки. Украина также отказалась осуществлять предоплату за газ и обеспечить прокачку дополнительных объемов среднеазиатского газа "Газпромэкспортом". Вариант "Нафтогаза" исключает возможность сохранения в структуре поставок газа в Украину "УкрГаз-Энерго", а срок действия договора сокращен с 20 до 4 лет. Из проекта соглашения также было удалено предложение, в котором указывалось, что документ подписан во исполнение решения президентов Виктора Ющенко и Владимира Путина.

Между тем одно из предложенных изменений "Газпрому" даже выгодно – новое СП RosUkrGaz AG станет оператором хранения газа в украинских подземных хранилищах. А согласно предложению по сокращению дефицита средств аппарата НАК "Нафтогаз Украины" уже в апреле, накануне создания RosUkrGaz "Нафтогаз" намерен повысить цену на газ для промышленности (на $13 за тысячу кубометров) и населения.

В нынешнем виде соглашение гораздо выгоднее для Украины, чем вариант, предложенный "Газпромом", отмечает гендиректор газотрейдинговой компании "Олгаз-инвест" Юрий Коровин. "Если он будет подписан в таком виде, `Нафтогаз` получит тактический реванш за стратегический проигрыш – увеличение доли `Газпрома` на розничном рынке Украины", – соглашается директор "Объединенной газовой группы" Даниил Шевелев.

Напомним, в начале февраля Виктор Ющенко и президент России Владимир Путин заявили об урегулировании газового конфликта. Тогда в "Газпроме" сообщили, что в ближайшее время монополия создаст с "Нафтогазом" два СП, которые заменят нынешних посредников по продаже газа – RosUkrEnergo и "УкрГаз-Энерго". Но по возвращении в Киев 13 февраля Виктор Ющенко заявил, что "до конца года на рынке сохранятся де-юре те структуры, которые на сегодня имеют контракты".

В "Газпроме" вчера комментировать предложенный "Нафтогазом" проект соглашения отказались. Однако, по словам высокопоставленного источника в компании, монополия считает его неприемлемым. "Если не будет четкого механизма погашения долгов, дальнейшее обсуждение соглашения прекратится",– заявил собеседник "Коммерсанта".