Янукович в ВР планирует встретиться с Яценюком

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сейчас планирует встретиться с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в интервью журналистам народный депутат Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов).

В частности, по ее словам, «в парламент едет лидер нашей партии Виктор ЯНУКОВИЧ, который сейчас встретится с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ».

А.ГЕРМАН выразила надежду, что «в ближайшие дни все-таки удастся достичь договоренностей».

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов продолжает блокировать работу ВР, требуя, чтобы все действия относительно вступления Украины в НАТО происходили после всеукраинского референдума. Сам референдум "регионалы" предлагают провести в апреле этого года.

В то же время 18 февраля первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что фракция Партии регионов готова в четверг, 21 февраля, разблокировать работу Верховной Рады, если будет найдена общая позиция относительно НАТО.

Сегодня А.ЯЦЕНЮК в связи с блокированием президиума и трибуны отказался открывать заседание ВР.