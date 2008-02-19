Яценюк заявил, что не будет открывать заседание ВР
10:30, 19 февраля 2008Политика
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Спикер не видит необходимости и возможности
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что сегодня не будет открывать заседание ВР, поскольку президиум и трибуна заблокированы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, в связи с блокированием он не видит необходимости и возможности открывать заседание Верховной Рады.
А.ЯЦЕНЮК сообщил, что предложил компромиссы, и теперь фракции меньшинства должны определиться относительно них.
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