Яценюк заявил, что не будет открывать заседание ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что сегодня не будет открывать заседание ВР, поскольку президиум и трибуна заблокированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в связи с блокированием он не видит необходимости и возможности открывать заседание Верховной Рады.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что предложил компромиссы, и теперь фракции меньшинства должны определиться относительно них.