СБУ уверена, что Рудьковский не отвертится

Служба безопасности Украины настаивает, что при задержании бывшего министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО действовала в пределах закона, и намерена в суде привести дополнительные данные, что разворовывание государственного имущества экс-министром носило опасный для страны характер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ, комментируя намерение адвокатов Н.РУДЬКОВСКОГО в судебном порядке обжаловать действия СБУ во время задержания экс-министра.

«Мы со своей стороны используем этот судебный процесс, чтобы привести дополнительные аргументы, что разворовывание государственного имущества осуществлялось в особо крупных размерах и носило достаточно большой общественно опасный характер», - сообщили в пресс-службе.

Комментируя вчерашнее решение Апелляционного суда Киева об освобождении Н.РУДЬКОВСКОГО из-под стражи, в СБУ отметили: «Мы уважаем решение суда, поскольку суд является независимой ветвью власти, но РУДЬКОВСКИЙ остается обвиняемым по делу о разворовывании государственных средств. Мы уверены в неотвратимости наказания РУДЬКОВСКОГО».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу СПУ, адвокаты Н.РУДЬКОВСКОГО будут требовать опровержения информации о том, что «задержание Н.РУДЬКОВСКОГО спецподразделением СБУ состоялось согласно постановлению суда, постановлению следователя и на основании норм Уголовно-процессуального кодекса Украины, где якобы и суд, и следователь обязали СБУ осуществить привод обвиняемого». Адвокаты отмечают, что данная информация, которая распространялась представителем СБУ, не отвечает действительности, а по своей сути - и действующему законодательству Украины, поскольку ст.136 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что привод обвиняемого осуществляется органами внутренних дел по мотивированному постановлению следователя. В постановлении суда ни одним пунктом, ни одним словом не упомянута СБУ, а постановления следователя в материалах уголовного дела нет, отмечается в сообщении.

18 февраля Апелляционный суд г. Киева принял решение отменить постановление Печерского райсуда столицы об избрании меры пресечения для Н.РУДЬКОВСКОГО взятие под стражу и принял решение освободить его под подписку о невыезде.