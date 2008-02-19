Социалисты: Ющенко чувствует, что не выйдет в финал

Социалисты не исключают проведения досрочных выборов в Верховную Раду и Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь политсовета СПУ, экс-министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО в Полтаве.

По его словам, социалисты не исключают проведения досрочных выборов, и, вероятнее всего, выборы в Верховную Раду будут совмещены во времени с выборами Президента.

«Вероятность очень высока. Все хотят абсолютного выигрыша, и Президент чувствует, что не выйдет в финал из 2-х кандидатов... в настоящее время Президент хочет ослабить БЮТ и Партию регионов», - отметил С.НИКОЛАЕНКО.

По мнению С.НИКОЛАЕНКО, "с помощью блока НУ-НС Президент пытается создать новую партию под председательством главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, которая бы объединила избирателей Востока и Запада Украины".