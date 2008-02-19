Франция не поддержит заявку Украины на присоединение к ПДЧ

Ряд европейских стран, в частности, Франция, не поддержат на апрельском саммите НАТО в Бухаресте заявку Украины на присоединение к Плану действий по членству в альянсе.

Такой вывод можно сделать со слов госсекретаря Франции по европейским делам Жан-Пьера Жуйе в интервью Главреду. "Так же, как и другие наши партнеры, в частности Германия, мы считаем, что это немного преждевременно: нужно дать больше времени, чтобы Украина выполнила свою работу. Спешка не пойдет на пользу", -сказал Жуйе.

"Франция, как и ряд европейских партнеров, была несколько удивлена той спешкой, в которой формулировалась заявка на получение Плана действий относительно членства в НАТО.

Принять такое решение за три месяца до проведения бухарестского саммита – а это уже скоро – является чрезвычайно трудным заданием. Нужно также понимать, что присоединение к этому процессу превращает Украину в партнера Альянса в военном смысле – потому что НАТО, об этом стоит помнить, является прежде всего военным блоком", отметил французский евроинтегратор.

"Этот жест (письмо-заявка относительно ПДЧ) нам кажется преждевременным по четырех причин. Мы считаем, что, во-первых, должны состояться технические дискуссии между Украиной и генеральным секретариатом Североатлантического альянса. Во-вторых, необходимо, чтобы стало реальностью обсуждение между странами-нынешними членами НАТО. Как вам известно, теперь нет консенсуса относительно этого вопроса. В-третьих, должен быть консенсус внутри самой Украины, а, по нашей информации, это не является на сегодня фактом ни в общественном мнении, ни среди политических сил. И, в конечном итоге, возможное вступление Украины в НАТО не должно рассматриваться как определенный инструмент для решения проблем, которые существуют у Украины с одним из своих мощных соседей", -сказал Жан-Пьер Жуйе .

В то же время он подчеркнул: "Украина находится на правильном пути – будет иметь хорошие отношения с Францией, уникальное партнерство с ЕС, и, в конечном итоге, я хотел бы поздравить вас со вступлением к ВТО, что тоже является значительным успехом".