Шуфрич перечислил свои добрые дела

Член Партии регионов Нестор Шуфрич ответил на обвинения народного депутата от фракции "Блок Юлии Тимошенко" Валерия Писаренко. Н.Шуфрич напомнил, что всегда использовал статус депутатской неприкосновенности только во благо других парламентариев. Но в то же время дважды голосовал за снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Как сообщает ЛігаБізнесІнформ со ссылкой на пресс-службу Н.Шуфрича, политик сказал: "Я голосовал за Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины" будучи народным депутатом Украины. Кроме того, голосовал в апреле 2006 года за снятие собственной неприкосновенности уже в качестве депутата Верховного Совета Крыма. Буквально в прошлый вторник я проголосовал за внесение в порядок следующего пленарного дня вопроса о снятии депутатской неприкосновенности, за что, кстати, сам Писаренко не голосовал".

Также Н.Шуфрич отметил: "В 1998 году, как раз используя эту депутатскую неприкосновенность, я по поручению Виктора Медведчука участвовал в освобождении из СИЗО Михаила Бродского. В 2000 году я открыто обратился к Президенту Леониду Кучме с требованием освободить и прекратить преследования Юлии Тимошенко. В 2001 году я поручился за Андрея Шкиля и просил, чтобы его вместе с товарищами освободили от политических преследований. В 2004 году я отказался голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с однопартийцев господина Писаренко и Турчинова и Степана Хмары за то, что они, освобождая сегодняшних народных депутатов Балюру и Сивульского, чуть не задушили руководителя 13-го СИЗО, которого откачали только в реанимации. При этом на 5 дней они вместе с однопартийцами заблокировали работу лукьяновского СИЗО. Я уже не буду напоминать о ситуациях, связанных с, вырванными в 2005 году из тюрем Ризаком, Дмитревским, Кушнаревым, Тихоновым, Колесниковым, а также другими нашими товарищами. Я всегда был убежден в том, что защищать права своих товарищей по политической борьбе – это прилично и достойно, даже если это на грани отдельных норм действующих законов".

Народный депутат подчеркнул, что его позиция относительно Николая Рудьковского также понятна. "Не давая оценки по сути обвинения, мы защищаем его право на квалифицированную медицинскую помощь и выступаем против заказного политического характера этих обвинений", - сказал Н.Шуфрич.

Как известно, ранее "бютовец" В.Писаренко в эфире телеканала "ICTV" заявил о нежелании Н.Шуфрича поддержать отмену депутатской неприкосновенности.