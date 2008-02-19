Янукович поедет в Брюсель отговаривать НАТО принимать Украину

26 февраля Виктор Янукович полетит в Брюссель убеждать руководство Североатлантического альянса, что большинство украинцев не поддерживают вступление страны в НАТО. Об этом заявила в эфире "Свободы слова" на ІСТV Анна Герман.

«Мы пока что не получили ответа на письмо Януковича к руководству НАТО, где мы хотим просить НАТО обратить внимание на те 54% украинских людей, которые пока что не хотят вступать в НАТО. Поскольку мы ответа не получили, то 26 февраля наша делегация снова полетит в Брюссель и открыто и честно, как это было в сентябре 2006 года, снова выскажет свою позицию: мы хотим, чтобы украинцы сами решали свою судьбу», отметила народный депутат.

Как известно, Партия регионов продолжает настаивать на необходимости как можно быстрее провести референдум об отношении украинцев ко вступлению в НАТО.