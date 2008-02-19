Бабульки кричали Рудьковскому: «Разом нас багато...»

Апелляционный суд Киева вчера отменил постановление Печерского суда о взятии Николая Рудьковского под стражу, вернув ему прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сам бывший министр транспорта и связи на судебном заседании не присутствовал – он до сих пор находится в следственном изоляторе, пишет "Коммерсантъ-Украина".

Вчерашнее заседание Апелляционного суда Киева по делу Николая Рудьковского было назначено на 16.00. За полчаса до его начала парадный вход окружили около 50 человек с флагами Социалистической партии. В их обязанность входило стоять у дверей до конца слушания и скандировать "свободу Николаю Рудьковскому" в момент, когда судьи отправятся в совещательную комнату.

Рассмотрение обжалования началось вовремя. Кроме представителей прокуратуры и адвокатов на нем присутствовала только пресса. Николай Рудьковский остался в СИЗО, поскольку процесс рассмотрения апелляции в данном случае не требует обязательного присутствия обвиняемого.

Стороны начали обмениваться аргументами и ходатайствами о приобщении к делу дополнительных материалов. В частности, защита попросила суд обратить внимание на справки, предоставленные службой почтовой связи, которые "доказывают, что никаких письменных повесток Николаю Рудьковскому от следствия не приходило". Представители государственного обвинения заявили, что ослабление меры пресечения экс-министру может сделать невозможным процесс установления истины и доведения следствия до конца, поскольку "на утро понедельника Рудьковскому был забронирован чартерный авиарейс в Российскую Федерацию, в Москву". Эти слова прокурора адвокаты назвали "провокацией" и в ответ заявили, что "следствие не интересуется состоянием здоровья подсудимого, даже несмотря на то, что есть рекомендация медиков клиники `Борис` о необходимости хирургического вмешательства". В ходе дебатов один из судей выразил недоумение относительно того, что "ряд документов, предоставленных прокуратурой, не оформлены должным образом, а на некоторых из них отсутствуют даты и подписи". В 16.55 в заседании был объявлен перерыв, и судьи ушли совещаться. Тогда же на улице раздались крики митингующих.

Совещание длилось около 15 минут, после чего суд вернулся для оглашения решения. "Апелляцию адвоката Бонюка удовлетворить частично. Исключить из постановления Печерского районного суда ссылку на возможность его дальнейшего обжалования, а само постановление – отменить. В изменении меры пресечения Николаю Рудьковскому с подписки о невыезде на взятие под стражу – отказать. На этом рассмотрение апелляции считается завершенным",– зачитал председательствующий судья.

Практически одновременно представители обеих сторон вытащили сотовые телефоны. "Освободили. Сейчас нужно еще несколько бумаг. Когда Ник Ника отпустят из СИЗО – сразу в больницу",– радостно выпалил адвокат. "Да, его выпустили. Не знаю. Будет видно. Мы уже возвращаемся",– со спокойным выражением лица сказала в трубку прокурор.

Тем временем митинг на улице набрал новые обороты. Одна из старушек во весь голос кричала о том, что "черниговцы никогда не пропадут". Другая выкрикивала: "Мы с тобой до конца, Коля". При этом глашатай акции – дама с мегафоном – неожиданно начала скандировать лозунг "оранжевой революции" 2004 года "Разом нас багато – нас не подолаты".

Адвокат Николая Рудьковского бегом направился к своему автомобилю, где прямо на капоте начал писать прошение о выдаче копии решения Апелляционного суда, заверенного мокрой печатью и подписью судьи. Согласно процессуальным нормам, только на основе этого документа в течение 48 часов после его поступления в СИЗО Николай Рудьковский может быть отпущен из-под стражи.

Как сообщал УНИАН, экс-министр транспорта Николай Рудьковский вчера не смог выйти из СИЗО.

Как отметила в комментарии журналистам пресс-секретарь Рудьковского Виктория Бутенко: «Мы считаем, что суд был назначен вплотную по времени. Потому что на момент окончания заседания была закрыта канцелярия и нам никто не смог выдать копию решения суда. И уже СИЗО не принимало документы», - заявила В.Бутенко.

***В декабре 2007 года СБУ возбудила уголовное дело в отношении Николая Рудьковского по ч. 5 ст. 191 УК ("растрата средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением"). По информации следствия, господин Рудьковский потратил 392 тыс. грн из госбюджета для осуществления чартерного рейса в Париж в личных целях. Затем дело передали на расследование прокуратуре Киева, и 14 декабря господину Рудьковскому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 24 декабря Киевская прокуратура заявила об окончании следствия и готовности передать дело в суд. 11 февраля текущего года Печерский суд Киева удовлетворил представление прокуратуры об ужесточении меры пресечения относительно Рудьковского, и он был взят под стражу в СИЗО №13.