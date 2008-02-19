Тарасюк: членство в НАТО будет стоить Украине 25-30 млн. долларов в год

«НАТО имеет инвестиционный фонд, который состоит из взносов стран-членов. Польша – страна член НАТО, которая по своим параметрам приближена к Украине, хотя по ВВП, конечно, больше в 3 раза, платит свой ежегодный взнос в НАТО в размере 29 млн. долларов. Эта цифра является результатом участия страны-члена НАТО в разных программах, и она высчитывается от потенциала государства и устанавливается путем переговоров. При условии удачных переговоров эта цифра для Украины может составлять где-то 25 млн. долларов", - сообщил председатель Народного Руха, председатель парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции, заместитель председателя фракции НУНС Борис Тарасюк.

По словам политика, «в случае вступления в НАТО Украина ежегодно будет платить 25-30 млн. долларов, что в расчете на каждого налогоплательщика составляет где-то 1 доллар в год. Для сравнения, такие мощные страны-члены НАТО как Великобритания, Франция и Германия платят ежегодно членский взнос в размере приблизительно 200 млн. долларов. А у нейтральной Швеции военные расходы на уровне 4 млрд. евро в год или 600 долларов в расчете на душу населения. Украина ежегодно на "военку" тратит около 1,78 млрд. долларов. В Польше эти расходы равняются 100 долларам на душу населения. Можно сравнить, сколько сможет сэкономить Украина будучи в Альянсе», цитирует Тарасюка пресс-служба НРУ.