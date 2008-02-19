Горбулин напоминает: не всех олигархов принимают в Букингемском дворце

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Горбулин считает чувство всемогущества болезнью политической элиты Украины.

«В середине 1990-х такое чувство было болезнью всей украинской политической элиты», сказал Горбулин в интервью Контрактам.

Политик не видит особых признаков выздоровления сейчас:

«Хотя сегодня политики и так называемые олигархи ведут себя иначе, занимаются благотворительностью. Ялтинская европейская инициатива Виктора Пинчука, Украинский форум Сергея Таруты, Фонд экономического развития Рината Ахметова свидетельствуют о том, что эти люди поняли: в Букингемский дворец непрозрачный бизнес не приглашают.

Пожалуй, о криминальном прошлом некоторых наших политиков можно было бы совсем не вспоминать, если бы методы накопления капитала окончательно канули в середине 1990-х. К сожалению, сама природа политического конфликта заключается не только в разном видении перспектив развития (а точнее, неполном видении или же отсутствии такового), но и во взаимном недоверии, враждебности, переводящей политическую борьбу в настоящую войну. Не исключаю, что для исправления ситуации потребуются и новая Конституция, и новые выборы», подытожил экс-секретарь СНБО.