Черномырдин открыл Почетное консульство РФ в Чернигове

В Чернигове в понедельник открыто Почетное консульство Российской Федерации.

Открыл консульство Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине, специальный представитель Президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Черниговского областного совета.

Также В.ЧЕРНОМЫРДИН представил почетного консула РФ Вагифа АЛИЕВА.

Работа консульства будет направлена на улучшение взаимоотношений между Украиной и Россией в торгово-экономической сфере, решение вопросов перемещения через границу и предоставление консультаций.

Перед открытием Консульства В.ЧЕРНОМЫРДИН встретился с председателем Черниговской облгосадминистрации Владимиром ХОМЕНКО, председателем Черниговского областного совета Наталией РОМАНОВОЙ и Черниговским городским председателем Александром СОКОЛОВЫМ. Они обсудили ряд вопросов, связанных с перспективами трансграничного сотрудничества, которые откроются для Черниговской области после того, как Консульство заработает на полную мощность. Также отмечалось, что стороны, в первую очередь, ожидают оживления торговых, туристических и культурных связей.

В.ЧЕРНОМЫРДИН традиционно приезжает в Чернигов на день Святого Феодосия, который отмечается 18 февраля.