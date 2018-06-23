Политические сигналы от Балоги

Когда политик ранга Виктора Балоги проводит значимую публичную акцию, тем самым он посылает политикуму и обществу определенные сигналы. Какие же сигналы сгенерировал глава Секретариата Президента, громко выйдя из рядов (по крайней мере, номинально) пропрезидентской партии?

Тем более что Балога, в отличие от некоторых глав президентских администраций (ну, кто помнит, скажем, Билоблоцкого?), является фигурой знаковой. Именно с его именем и союзники, и оппоненты справедливо связывают решительный перелом политической ситуации в интересах досрочных парламентских выборов 2007 года.

Основания у Виктора Ивановича должны были быть серьезные, как и продуцируемые им месиджи. Ведь он не так давно железной рукой брал партию под контроль, идя на скандальное избрание себя лидером НСНУ на „лесной” партконференции при непосредственном участии Президента. Почему же теперь такой поворот?

Попробуем реконструировать сигналы Виктора Балоги, исходя из его собственных слов, а также из комментариев политиков и аналитиков:

Сигнал 1. Без сомнения, что-то типа SOS. Пропрезидентская партия не просто переживает плохие времена, раздирается междоусобными дрязгами и теряет рейтинг. Она вообще перестает быть президентской и динамически переходит под контроль лидера БЮТ Юлии Тимошенко. Что хорошо заметно по поведению парламентской фракции блока НУ–НС вообще и ее нашеукраинской части в частности. Разве простят, например, Виктор Иванович и его шеф Виктор Андреевич нынешнему лидеру фракции Вячеславу Кириленко ту явно „проюлину” линию, которую он проводил до и после досрочных выборов? И с этим связан...

Сигнал 2. „Я остаюсь исключительно человеком Президента”. Не то что некоторые луценки, которые то розы кое-кому пудами носят, то дерутся прямо в святом месте – на Банковой! Понятно, сигнал направлен в первую очередь Ющенко. Но не только.

Сигнал 3. Наступает время выбора. Или Виктор Андреевич – или Юлия Владимировна. Третьего для демократа не дано. Тем более что и недемократический сегмент украинского политикума, Партия регионов, похоже, все больше превращается в президентскую. Сигнал (как и предыдущий) послан той меньшей части фракции НУ–НС, которую принято называть „прагматичной”. Мол, оставаться в НСНУ теперь совсем не значит оставаться верным Президенту. Скорее, напротив.

Кстати, время для громкой акции Балоги, возможно, выбрано не случайно. В Москве Президент достиг успехов на тяжелых переговорах (как минимум, для себя лично), а вот с людьми Тимошенко в Кремле обошлись довольно-таки по-хамски. Как утверждают осведомленные люди, логика у российского руководства была простой: Президент еще два года будет править Украиной, а вот Юлю могут убрать с должности. И что дальше? Кто будет выполнять газовые договоренности в случае чего? Конечно, у нее и в случае отставки есть все шансы стать следующим Президентом. Но пусть сначала станет. Тогда и будем договариваться...

Сигнал 4. Никакой „единой национал-демократической партии” пропрезидентского направления не будет. В чем и так уже немногие сомневались. Нет, Вячеслав Кириленко, конечно, выражает традиционную уверенность в том, что „политические силы, которые входят в состав блока НУ–НС найдут общий язык при создании единой партии”. Аргументы у лидера фракции – неотразимые: “Наработан проект общего устава, общей программы, приблизительный график и алгоритм объединения”. Конечно, контора пишет. Вот только когда это в Украине что-то написанное выполнялось? А Кириленко быть оптимистом по должности положено.

Но куда деть амбиции Юрия Луценко, который явно нацелился на самостоятельное политическое плавание? К тому же, Юрий Костенко и Борис Тарасюк, которые никак не могут собрать вместе те обломки, что остались от когда-то мощного Руха, искренне не понимают – как могут объединиться в одну партию либеральные (НСНУ), национал-консервативные (НРУ, УНП) и левоцентристские („Народная самооборона”) силы. Не говоря уже о необходимости вносить серьезные изменения в действующее законодательство, ведь для этого единой политической воли в парламенте никоим образом не заметно.

Сигнал 5. Скоро будет создана новая, в этот раз стопроцентно президентская партия. Рабочее название – „Гарт”. И эту силу на поживу Юле уже не отдадут. А денежные потоки и админресурс, подконтрольные Президенту, сосредоточат именно на новой силе. Конечно, путем перераспределения ресурсов „старой”.

Сигнал 6. Досрочных выборов в парламент в ближайшем будущем не будет. Ведь для раскручивания новой политической силы необходимо довольно длительное время. Не менее чем два года. И это время нужно не упустить напрасно, а потратить на построение и организационное укрепление новой политической опоры Президента.

Эта реконструкция, как и все конструкты, является в известной степени условной. Но значительное число политиков и экспертов восприняли поступок Виктора Балоги именно таким образом. А от восприятия до воплощения в жизнь бывает не так много шагов.

Валентина Ляшенко