Уход Балоги: старт кампании Ющенко и сигнал политикам?

О том, что руководитель Секретариата Президента Виктор Балога намерен положить партийный билет, чтобы “делать новый политический проект”, говорят давно. Люди, близкие к Виктору Ивановичу говорят приблизительно так: “Балога навел порядок в партии, сделал Кириленко лидером, добился досрочных выборов и неужели теперь он должен ждать, когда вся фракция НУ–НС перейдет в БЮТ?” Сегодня на веб-сайте Президента появилось сообщение о выходе господина Балоги из “Нашей Украины”. Сам он объяснил это тем, “что все эффективные возможности, связанные с его пребыванием в рядах «Нашей Украины», полностью исчерпаны”. Виктор Иванович в своем заявлении, конечно, поблагодарил “всех коллег по партии за пережитое и сделанное" и выразил уверенность "в способности «Нашей Украины» и в дальнейшем оставаться мощной, влиятельной и авторитетной политической силой".

Этот шаг Балоги комментируют эксперты.

Вадим Карасев: НУ–НС НЕ ИМЕЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ

Балога ушел потому, что “Наша Украина” в нынешнем состоянии – как партия, так и фракция – не имеет перспективы. Единства нет, и никто объединяться не собирается, несмотря на все обещания, данные Президенту. Фракция не имеет ни собственного голоса, ни собственной позиции – она сегодня ближе к Блоку Юлии Тимошенко и давно не выполняет функцию пропрезидентской фракции.

Собственно, выход из партии Балоги – это своеобразная констатация печального политического здоровья “Нашей Украины”. Рано, конечно, говорить о кончине этого некогда перспективного политического проекта. Но то, что Президенту нужна новая перспективная политическая база – с расчетом и на новый парламент, и на новую президентскую кампанию, – бесспорно.

Я не знаю, брал ли Виктор Балога “благословение” Ющенко на такой шаг, не уверен, что он ждал какого-то особого его распоряжения, но, думаю, Президент был в курсе и знал о намерениях главы Секретариата. Тем более что для думающей публики не секрет, какова ситуация в НУ и каковы отношения между председателем Секретариата и частью НУ. Не секрет и то, что часть соратников Балоги давно уже занималась подготовкой нового политического проекта. В создании новой партии будут принимать участие отдельные региональные организации “Нашей Украины”. И не будем забывать, что при создании любой партии в нашей стране необходим административный ресурс.

Наша Украина” не конкурент новой пропрезидентской партии, поскольку электоральный ресурс у нее и без того был достаточно проблематичен. Ее ресурс – это был ресурс Президента. А административный ресурс все-таки сохраняется за Секретариатом. Поэтому электоральный ресурс Президента плюс электоральный ресурс новых лиц создаваемой партии плюс административный ресурс Секретариата позволит сформировать новую третью большую партию. Потому что задачу по созданию третьей партии нынешний состав и нынешнее руководство НУ провалило. И чтобы выжить в этой конкурентной межпартийной борьбе Президенту необходима третья партия, не просто “довесок” к какому-то полюсу, а самостоятельный партийный полюс. Менеджерские и организационные способности Балоги помогут Президенту, и на партийных руинах “Нашей Украины” может быть построена новая партия, которая будет опираться на электоральный ресурс Президента и ориентироваться в своей политике на президентские запросы.

Что касается самой фракции... Часть национал-демократов уйдут – кто под БЮТ, кто в никуда. А у новой партии не будет настолько ярко выраженного и драматизирующего национал-демократического начала. По идеологии это будет партия на стыке национального и либерального начал.

Тарас Березовец, политтехнолог: БАЛОГА ПОДАЕТ СИГНАЛ ПОЛИТИКАМ И ЧИНОВНИКАМ Очевидно, что Виктор Балога подает сигнал политикам и чиновникам о том, что партия «Наша Украина» себя исчерпала. Это значит, что народные депутаты, которые ориентируются на главу Секретариата Президента, должны сменить свои ориентиры. Скорее всего, главными спонсорами этого проекта будут выступать Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ и другие. Это означает формирование нового большинства при участии Партии регионов, Блока Литвина и прагматичной части «Нашей Украины».

Такая коалиция, думаю, может быть объявлена в течение ближайшего месяца. Депутаты, которые ориентируются на президентский Секретариат, могут пойти путем Ивана Плюща и написать заявления о выходе из состава демократической коалиции, уменьшив ее количественный состав. Конечно, раскручивание этого бренда потребует не менее полугода. Значит, о досрочных выборах на это время можно забыть. Лидерами нового политического объединения, кроме Балоги, могут стать Арсений Яценюк, Юрий Ехануров, Раиса Богатырева.

Алексей Гарань, политолог: БОГАТЫРЕВА – ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА, БАЛОГА – ВТОРАЯ Первое объяснение поступка Виктора Балоги, которое он сам дал, заключается в том, что есть конфликт интересов, а членство в «Нашей Украине» ограничивает его деятельность на должности главы Секретариата Президента. Второе – возможно, он видит сопротивление внутри «Нашей Украины». Мы помним, как большинство выступало против создания широкой коалиции, которую отстаивал Балога. Кроме того, планы создать единую партию на базе блока НУ–НС мало реальны.

В связи с этим возникает третья версия: таким образом создается возможность для более активной работы по созданию нового политического проекта, к которому приобщается и та часть «Нашей Украины», которая выступала за сотрудничество с прагматичным крылом Партии регионов. Первой ласточкой этого процесса было назначение Раисы Богатыревой на должность секретаря СНБО. Возможно, выход Виктора Балоги из «Нашей Украины» – второй шаг в этом направлении.

Новая политическая сила может существовать, но вопрос – насколько сильной у нее будет электоральная поддержка. Потому что в этом случае электорат «Нашей Украины» и Партии регионов суммарно не будет равна сумме отдельно взятого электората.

Кость Бондаренко, политолог: ШАГ БАЛОГИ – СТАРТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ ЮЩЕНКО Виктор Балога сознательно идет на ослабление партии «Наша Украина». Она, потеряв статус партии власти, будет повторять судьбу НДП образца 1997–1999 лет.

Новый политический проект Балоги, скорее всего, будет заключаться в объединении промышленно-финансовых групп вокруг Президента.

Сегодняшний шаг Балоги – это старт новой президентской кампании Виктора Ющенко. Фактически возникает объединение, которое по своей сути будет напоминать “Социальную защиту” образца 1999 года – объединение вокруг тогдашнего Президента всех ресурсов: административного, финансового и медийного. К этому проекту возможно будут привлечены Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ.

Юрий Костенко, лидер УНП (НУ–НС): ВЫХОД БАЛОГИ НА РАБОТУ БЛОКА НИКАК НЕ ПОВЛИЯЕТ Балога был членом “Народного Союза “Наша Украина”, и то, что он ушел из партии говорит об имеющихся противоречиях, которые, по мнению Балоги, не дают ему возможности там оставаться.

Проведу параллель: перед выборами 2007 года из УНП вышел Евгений Жовтяк. Он не соглашался с тем, что УНП идет в блок пропрезидентских сил. То, что произошло сейчас, свидетельствует: противоречия в партии не решены до сих пор. Обещали “очищение”, а никакого “очищения”, за исключением того, что пострадал Порошенко, не произошло. Есть еще какие-то внутренние вещи, о которых я не хочу знать.

Нанесет ли ущерб блоку уход Балоги? Не думаю. Потому что блок – это девять партий, и то, как он будет работать, никак не связано с уходом Балоги. Будет работать так, как до сих пор, будет выполнять программу, которую мы заложили в коалиционное соглашение, и обещали избирателям выполнить.

Что касается нового проекта, в который может быть привлечен Балога, то мы подписывали декларацию, в которой речь шла об образовании правоцентристской политической силы на основе объединения партий. Но есть объективные противоречия: нынешнее законодательство запрещает партиям объединяться. А значит, пока оно не будет изменено, партии блока не могут объединяться в новую партию.

Есть еще и идеологическое противоречие. НСНУ по программной позиции – либеральная политическая сила, в блоке представлены выраженные правые политические силы и левые “самозащитники”. Так что, на какой общей идее можно создать партию, – вопрос не обсужденный.

Есть прогнозы экспертов – мол, якобы “фракция разбредется”... Я скажу так: еще не было ни одной фракции в Верховной Раде, где бы депутаты не “разбредались”. Даже монолитный Народный рух разбрелся по разным вкусам. Это было всегда.

Но юридически фракция НУ – НС была и есть, и никуда она не разойдется, потому что это запрещено действующим законодательством. Все знают, какие будут санкции к тем, кто нарушит монолитность фракции.

Опрашивали Маша Мищенко и Николай Дорошенко