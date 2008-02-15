В БЮТ думают, что Балога вышел из Нашей Украины, чтобы создать свою партию

Народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО считает, что выход Виктора БАЛОГИ из партии «Наша Украина» является следствием внутреннего конфликта между ним и некоторыми членами фракции “Наша Украина – Народная Самооборона”.

Такое мнение В.ПИСАРЕНКО высказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

Он напомнил, что ряд народных депутатов от «Нашей Украины» неоднократно отмечали необходимость того, чтобы Президент Украины сменил руководителя Секретариата.

По словам В.ПИСАРЕНКО, это делалось для того, чтобы было возобновлено нормальное сотрудничество между Президентом, Кабмином и Верховной Радой.

Кроме того, он не исключил, что В.БАЛОГА, уйдя от «Нашей Украины», займется созданием новой партии. «Я убежден, что в ближайшее время мы увидим новую политическую силу с рядом достаточно известных лиц», - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, будет ли способствовать выход В.БАЛОГИ из «Нашей Украины» углублению конфронтации между Ю.ТИМОШЕНКО и В.БАЛОГОЙ, народный депутат отметил, что это произойдет только при условии, если В.БАЛОГА вообще откажется от должности главы Секретариата.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Секретариата Президента В.БАЛОГА объявил о выходе из партии "Народный Союз Наша Украина". Он также отметил: "Независимо от обстоятельств, мое участие в политических процессах всегда будет связано с В.ЮЩЕНКО как личностью, человеком высоких принципов и благородных целей".