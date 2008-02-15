Партия регионов обещает «такую ситуацию, которой еще не было»

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» экс-руководитель штаба Партии регионов Борис Колесников заявил, что «в случае, если власть не посчитается с мнением двух третей украинцев, то оппозиция готова к самым решительным действиям». Среди решительных действий, направленных против вступления Украины в НАТО, он назвал серьезные уличные акции протеста, а также предупредил, что «власть получит такую ситуацию, которой еще не было». По словам Колесникова, акции протеста будут организованы с целью «добиться для Украины сохранения внеблокового статуса».

Полностью интервью Бориса Колесникова читайте в завтрашнем номере журнала