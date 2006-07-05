Решается вопрос экстрадиции задержанного в России полковника СБУ

Генеральная прокуратура Украины сейчас решает вопрос об экстрадиции задержанного в России полковника СБУ Валентина КРЫЖАНОВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре подтвердили, что действительно в июне 2005 года помощнику начальника Главного управления „К” СБУ полковнику В.КРЫЖАНОВСКОМУ было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 189 и ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В связи с тем, что местопребывание В.КРЫЖАНОВСКОГО с ноября 2005 года было неизвестно, хотя судом было предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд под стражей, досудебным следствием вынесено постановление об объявлении обвиняемого в розыск.

По сообщению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в соответствии с поручением Генеральной прокуратуры Украины обвиняемый В.КРЫЖАНОВСКИЙ содержится под стражей и в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Украину.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, бывший сотрудник СБУ В.КРЫЖАНОВСКИЙ обвиняется в использовании поддельных документов с целью реализации циркония и гафния, конфискованных в рамках расследования другого уголовного дела, что привело к недополучению государственным бюджетом Украины значительных денежных средств.

В свою очередь в ноябре 2005 года В.КРЫЖАНОВСКИЙ обвинил председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО в контрабанде 8 тонн гафния в Китай, а также ряде других преступлений. В этот же день В.КРЫЖАНОВСКИЙ заявил о вооруженном нападении на него на улице Пушкинской в Киеве. После покушения В.КРЫЖАНОВСКИЙ самостоятельно пришел в Киевский военный госпиталь, откуда исчез вечером 12 ноября.

3 июля этого года СБУ сообщила, что В.КРЫЖАНОВСКИЙ был задержан в г. Тверь, направлен в следственный изолятор, где и находится в настоящее время.

В свою очередь В.КРЫЖАНОВСКИЙ заявил о преследовании со стороны председателя СБУ и попросил политического убежища в России.